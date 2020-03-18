الائتلاف الحاكم في السودان يعتزم التحاور مع العسكر لتكوين المجلس التشريعي

وجدي صالح المتحدث باسم "الحرية والتغيير"يتحدث في مؤتمر صحفي بجانيه ابراهيم الشيخ ..الأحد 3 نوفمبر 2019 (سونا)

الخرطوم 18 مارس 2020 - أعلن الائتلاف الحاكم في السودان، عن تشكيل وفد للتواصل مع المكون العسكري في مجلس السيادة بشأن تشكيل المجلس التشريعي الذي استعجل في تكوينه.

وتعترض بعض مكونات الجبهة الثورية، على قيام المجلس التشريعي قبل التوصل إلى سلام في المفاوضات التي تجريها معهم الحكومة السودانية منذ أغسطس الفائت.

وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "تأخر تكوين المجلس التشريعي، فقررنا العمل على الإسراع بتشكيله وذلك بتسمية وفد للتواصل مع المكون العسكري حوله".

وأكد المجلس الذي يعتبر أعلى سُلطة في الائتلاف، على استمرار النقاش مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى لتشكيل مجلس تشريعي متفق عليه، بعد اقتراب موعد التوصل إلى سلام، المحدد له في التاسع من أبريل المقبل.

وقال المجلس في البيان، الذي صدر عقب اجتماع ليل الثلاثاء، أنه استلم تقرير مفصل عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهي لجنة حكومية تهدف لتصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير في المؤسسات وتفكيك البني الاقتصادية والسياسية التي كونها خلال ثلاثين عامًا.

ودعا البيان لضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي تأجل بسبب التحوطات التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فايروس كورونا، حيث كان مقرر عقده أواخر الشهر الجاري.

والمؤتمر الاقتصادي أُقر قيامه من يناير، بهدف وضع خطة اقتصادية تعمل على إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، والتي لم تفلح الجهود في التخفيف من حدتها.

ويتوقع أن يصدر المؤتمر الاقتصادي عدة قرارات، من بينها الاستمرار في الدعم الحكومة للخبز والوقود أو رفع الدعم بصورة كلية.