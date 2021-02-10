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الائتلاف الحاكم يدعو لجان المقاومة لطلب مقاعد بالبرلمان من العسكريين

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الخرطوم 10 فبراير 2021 ـ اقترحت قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم بالسودان، على لجان المقاومة أن تطلب من المكون العسكري في مجلس السيادة مقاعد إضافية في البرلمان المنتظر تُشكيله، لحل الخلاف بين الطرفين.

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مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

وتطالب بعض لجان المقاومة، وهي لجان شبابية مستقلة تكونت في الأحياء أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بمنحها 151 مقعد في المجلس التشريعي المقرر تكوينه من 300 عضوا.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ"سودان تربيون"، الأربعاء: "اقترحنا على لجان المقاومة أن تطلب من المكون العسكري في مجلس السيادة مقاعد إضافية في البرلمان، ونحن على استعداد لنرتب اجتماع بين الطرفين لهذا الأمر".

وأشار إلى أن بعض لجان المقاومة قبلت بـ 32 مقعدا التي خصصتها الحرية والتغيير لها في العاصمة الخرطوم والولايات، لكنه أفاد بأن البعض الآخر يُطالب بمنحهم 151 مقعد.

ومنح الائتلاف الحاكم فرعياته في الولايات 107 مقاعد في المجلس التشريعي من أصل 165 مقعدا خُصص لها، اشترط فيها على كل ولاية اختيار عضو واحد على الأقل من لجان المقاومة التي أعطيت لها، إضافة إلى مقاعد الولايات، 14 مقعد في العاصمة الخرطوم.

ومن المقرر تشكيل برلمان من 300 عضوا، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 عضوا تُرشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، أما بقية العضوية الـ 60 فيجرى اختيارهم بالتشاور بين المكون العسكري في مجلس السيادة والائتلاف الحاكم.

وقال حضرة إن 10 ولايات سمت ممثليها لنيل عضوية المجلس التشريعي إلى لجنة الترشيحات المركزية.

وكشف عن ترتيبات لذهاب وفد من الخرطوم إلى الولايات التي تُسمى حصتها لحل الخلافات فيها، متوقعا ذهاب الوفد إلى ولايات البحر الأحمر وكسلا وسنار والنيل الأبيض ابتداءا من يوم غدٍ الخميس.



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