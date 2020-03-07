الاتحاد الأفريقي يدعو مصر وإثيوبيا والسودان للتوافق بشأن سد (النهضة)

الخرطوم 7 مارس 2020- دعا مسؤول رفيع بمفوضية الاتحاد الأفريقي الجمعة كلا من مصر والسودان وإثيوبيا إلى إيجاد صيغة توافقية بشأن مفاوضات سد النهضة، في وقت أبدت الأخيرة رفضها لقرار الجامعة العربية بشأن القضية ذاتها.

موسى فكي

وفي مؤتمر صحفي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي -في ختام زيارته إلى الخرطوم-قال "السودان ومصر وإثيوبيا دول أفريقية، والنيل منذ القدم رابط بين الشعوب".

وأضاف فكي "نطلب من إخوتنا في إثيوبيا والسودان ومصر إيجاد صيغة توافقية في هذا الملف".

وأوضح أن مباحثاته مع المسؤولين في السودان شهدت نقاشا صريحا حول كل القضايا والتحديات المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، وأولويات المرحلة الانتقالية.

وكانت الخارجية الإثيوبية عبّرت عن رفضها لقرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة، ووصفته بالدعم الأعمى للقاهرة دون مراعاة للحقائق.

وفي بيان لها، جددت الخارجية تأكيدها على موقف أديس أبابا بالاستفادة من مواردها المائية كحق سيادي.

كما أشاد البيان بأزلية العلاقات بين إثيوبيا والدول الأعضاء بالجامعة العربية، والقائمة على القيم المشتركة والعلاقات العميقة.

من جهة أخرى، أشادت الخارجية الإثيوبية بموقف السودان المتحفظ على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب.

وكانت الجامعة أقرت الأربعاء الماضي مشروع قرار تقدمت به مصر يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها أديس أبابا بشأن سد النهضة، وهو القرار الذي تحفظ السودان عن تأييده.