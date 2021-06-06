الاتحاد الأوروبي يبدأ تنظيم ورش عن الإصلاح الانتخابي في السودان

الاتحاد الاوروبي يقيم ورش حوارية استعداداً للانتخابات في السودان

الخرطوم 6 يونيو 2021 - بدأت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، تنظيم ورش حوارية بين قادة حكومة الانتقال والمجتمع المدني، حول الإصلاح الانتخابي.

وينظم المعهد الدولي للديمقراطية والانتخابات الورش بالتعاون مع المركز الإقليم لتنمية المجتمع المدني وشبكة Y -Peer لتعليم التعليم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية "سيدا".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ إنه جرى "اجتماع المائدة المستديرة الأول حول الدعوة للإصلاح الانتخابي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في دنقلا".

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم الفني لحكومة الانتقال ومنظمات المجتمع المدني الوطنية في سعيها لإنشاء عمليات ومؤسسات ديمقراطية ذات مصداقية.

وعُقد اجتماع المائدة المستديرة الأول في دنقلا التابعة للولاية الشمالية، على أن تتبعها اجتماعات مماثلة في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان وشرق السودان.

وقال البعثة إن الاجتماع الأول ناقش مجموعة من الأفكار والدعوة للإصلاح الانتخابي، بمشاركة من الحضور الذي شمل سياسيين ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلان والحكومة المحلية.

ومن المنتظر إجراء انتخابات عامة في البلاد بنهاية العام 2024، في خواتيم فترة الانتقال التي حددها اتفاق السلام بـ 39 شهرًا بدأت اعتبارًا من 3 أكتوبر 2020.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن الهدف من اجتماع المائدة المستديرة هو "دعم التحول الديمقراطي في السودان من خلال توفير منصة ودية ومواتية لأصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين".

وأفادت بأن هذه المنصة تُناقش وتتبادل الخبرات لـ"التوصل إلى خارطة طريق لتقديم مقترحات تشريعية لإصلاح قانون الانتخابات لعامي 2008 و2018، من خلال تطوير المبادئ والأحكام التي تساعد في إجراء انتخابات حرة تحت إشراف هيئة مستقلة".

وظل الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً متواصلاً للحكومة الانتقالية بما في ذلك برامج مثل الدعم النقدي المباشر الذي قررت الحكومة أن يكون بديلًا للدعم السلعي عن الوقود والخبز والكهرباء الذي رُفع في العام 2019 على فترات.