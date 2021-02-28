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دعم أوروبي جديد لبرنامج تمويل الأسر في السودان

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روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان ـ 15 فبراير 2021

الخرطوم 28 فبراير 2021 ـ قدم الاتحاد الأوروبي الدفعة الثانية من تعهداته في مؤتمر برلين إلى السودان، البالغة 70 مليون يورو، والمخصصة لتمويل برنامج دعم الأسر.

وأطلق الاتحاد الأوروبي في 27 سبتمبر 2020، الجزء الأول بمبلغ 93 مليون يورو، من أصل 310 مليون يورو "375 مليون دولار" تعهد بتقديمها في مؤتمر اصدقاء السودان الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين في 25 يونيو الفائت.

وقال الاتحاد في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "وافق الاتحاد الأوروبي مع البنك الدولي على الجزء الثاني من مساهمته في برنامج دعم الأسر بمبلغ 70 مليون يورو".

ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم فان دن دوول، أن برنامج دعم الأسر يُعد "أحد المكونات الحاسمة لبرنامج إصلاح الحكومة الانتقالية".

وأضاف: "إن البرنامج يهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لهذا الإصلاح على السودانيين والعائلات الأكثر ضعفًا".

ودشنت حكومة الانتقال، الأسبوع الفائت، برنامج دعم الأسر المباشر بعد أن أطلقته بشكل تجريبي في عدد من مناطق الخرطوم في أغسطس 2020.

ويُعد البرنامج بديلًا للدعم السلعي الذي رفعته الحكومة السودانية عن الوقود والكهرباء والخبز بصورة جزئية وكاملة، حيث تستهدف منح الأسر التي يتكون أفرادها من 6 أشخاص مبلغ يُعادل 30 دولار.

وقال فان إن الاتحاد الأوروبي يقف بقوة مع الحكومة الانتقالية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وتُنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية يُراقبها صندوق النقد الدولي، كان آخر تخفيض نحو 7 أضعاف من قيمة العملة الوطنية في 21 فبراير الجاري.



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