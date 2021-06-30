الاتحاد الأوروبي يرحب بوصول السودان لنقطة القرار في مبادرة (الهيبك)

الخرطوم 30 يونيو 2021 - رحب الاتحاد الأوروبي بوصول السودان إلى نقطة القرار في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة (الهيبك)، التي تمهد الطريق الى تخفيف مستحقات الدائنين البالغة نحو 60 مليار دولار.

قادة الاتحاد الاوروبي رحبوا بوصول السودان لنقطة القرار

وصدر الأربعاء بيان مشترك من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومفوضة الشركات الدولية في الاتحاد جوتا أوزبيلينن.

وقال البيان، الذي تلقته "سودان تربيون" إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بالإعلان عن وصول السودان بنجاح إلى نقطة القرار في مبادرة الهيبك".

واعتبر وصول السودان بمثابة "علامة بارزة أخرى في انتقال البلاد نحو الحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي".

وأشار إلى أن الخطوة ستسمح للسودان "بتخفيض إجمالي ديونه بشكل كبير والحصول على التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من المؤسسات المالية الدولية".

وقرر صندوق النقد والبنك الدوليين، الثلاثاء، قبول السودان في مبادرة الهيبك بعد نجاحه في الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي يُنفذها.

وسيتلقى السودان إعفاء نحو 23 مليار دولار من ديونه في المستقبل القريب، على أن تستكمل العملية ليصل الإعفاء لـ 50 مليار دولار بعد أن يصل لنقطة الإنجاز بعد ثلاث سنوات.

ويتعين على السودان تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة من أجل الوصول لنقطة الإنجاز، من بينها زيادة الضرائب وابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي ومنح البنك المركزي استقلالية أكبر.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الشديد بدعم التحول الديمقراطي في البلاد الفقيرة سياسيًا وماليًا.

وأضاف: "من الأساسي أن يظل هذا التحول التاريخي على المسار الصحيح وألا يعاني أكثر من وضع إقليمي مضطرب للغاية".