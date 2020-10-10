الاتحاد الأوروبي يرسل مزيداً من المساعدات لمتضرري الفيضانات بالسودان

الخرطوم استقبلت الجسر الأوروبي الثاني للمساعدات الإنسانية..الأربعاء 24 يونيو 2020

الخرطوم 10 أكتوبر 2020 – استقبلت العاصمة الخرطوم، السبت، طائرة مساعدات إنسانية مقدمة من مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، لمتضرري السيول والفيضانات في البلاد.

وكان فى استقبال الطائرة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محمد الشابك، وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، ورئيس منظمة رعاية الطفولة العالمية.

وقال الشابك، في تصريحات صحفية، إن الدعم البالغ 120 طنا سيتم تخصيصه لدعم 4 ولايات هي، نهر النيل، سنار، الخرطوم والجزيرة.

وأثنى الشابك على الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، ومنظمة رعاية الطفولة العالمية.

من جهته مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية فى السودان، ويم فرانسن، إن الإتحاد الأوروبي استقبل اليوم طائرة تحمل أكثر من 100 طن من المواد الإغاثية لمساعدة المتأثرين بالفيضانات.

وأشار إلى أنهم يقدمون برامج بالسودان لعدة سنوات بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة العالمية، شملت كل من ولايات شمال دارفور ووسط دارفور وجنوب كردفان.

وأشار إلى وجود مشاريع مختلفة تتضمن الأمن الغذائي والتعليم والصحة والتغذية والإصحاح البيئي، وهي برامج تنفذ حاليا في ظل ظروف الفيضانات التي تأثرت بها أجزاء واسعة بالسودان.

وأضاف، " قبل كل ذلك كان لدينا تدخلات لدعم مرضى الكورونا بالسودان مع منظمة رعاية الطفولة العالمية أيضا".

ونوَّه إلى أن برنامج دعم متضرري الفيضانات سيركز على الخرطوم وسنار وولاية نهر النيل، وتزويدهما بالإمدادات الغذائية والمشمعات البلاستيكية والإمدادات الصحية وأواني الطبخ، وتوفير عيادات متجولة من الأسبوع المقبل لمعالجة ضحايا الفيضانات.

وتواصل عدة دول أبرزها، الإمارات، وقطر، والكويت، ومصر، والعراق، والسعودية إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربته، وتسببت بتشريد آلاف السكان.

وبلغ عدد ضحايا الفيضانات والسيول بالبلاد 138 وفاة منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

وفي 5 سبتمبر الماضي ، أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".