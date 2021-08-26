الاتحاد الأوروبي يُقدم دعما لـ 8 ولايات سودانية في مجال الثروة الحيوانية

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الخرطوم 27 أغسطس 2021 - قدم الاتحاد الأوروبي دعما جديدا لـ 8 ولايات سودانية، لتحسين العيش في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية وتفعيل المراقبة الوبائية.
ويستهدف التمويل ولايات جنوب وشمال وغرب كردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا والقضارف وسنار.
وقالت مديرة إدارة الثروة الحيوانية بشمال كردفان، نوال أحمد، الخميس؛ إن "الاتحاد الأوروبي قدم تمويلا بقيمة 9 ملايين يورو لـ 8 ولايات".
وأشارت إلى أن التمويل مخصص لتحسين سبل العيش قي مناطق الإنتاج ودعم تجارة وتصدير الماشية وزيادة الدخل وتفعيل وتنفيذ المراقبة الوبائية لأمراض الحيوان.
وتقول تقديرات وزارة الثروة الحيوانية إن البلاد تملك 110 مليون رأس من الماشية.
وقالت نوال إن التمويل الجديد سيعزز المراقبة للمسح الوبائي والتدابير الصحية الحيوانية، إضافة إلى بناء القدرات الحساسة للتجارة.
وتحدثت المسؤولة عن أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 48 شهرا.
بدورها، قالت مسؤولة نقطة ارتكاز المشروع بولاية شمال كردفان نجلاء بشير، إن الولاية بدأت في إجراء المسوحات التي تحدد مناعة الحيوان.
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