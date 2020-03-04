الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه للحكومة الانتقالية بالسودان

الخرطوم 4 مارس 2020 – أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، الأربعاء، دعم جهود حكومة الفترة الانتقالية بالسودان، في مجالي السلام والاقتصاد.

موسى فكي

واستقبل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، موسى فكي، بمكتبه بمجلس الوزراء، بحضور وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ومبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان، محمد حسن لباد، وسفير الاتحاد الإفريقي للسودان، محمد بعليش.

وفي لقاء منفصل مع وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، أكد فكي، أن الاتحاد الإفريقي فخور بدعمه للسودان في عملية الانتقال السلمي للثورة، وعبر عن التزام الاتحاد بتوفير الدعم اللازم للسودان في أي وقت.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقته "سودان تربيون"، فإن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين السودان والاتحاد الإفريقي في المجالات المشتركة، وتطرق إلى جهود الوساطة التي يقوم بها السودان في جواره الإقليمي.

من جهتها امتدحت وزيرة الخارجية السودانية، دور الاتحاد الإفريقي ممثلا في رئيس المفوضية، وفريق المفاوضين خلال ثورة ديسمبر، وشكرت الاتحاد الإفريقي على دعمه للسودان خلال الفترة الماضية، وعبرت عن تطلعها لاستمرار الدعم في المستقبل ليتمكن السودان من استعادة موقعه على الصعيد الإقليمي والدولي.