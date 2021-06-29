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الاتهام في بلاغ الانقلاب يغيب عن جلسة الثلاثاء في انتظار الفصل بشكوى أمام رئاسة القضاء

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هيئة المحكمة التي تنظر في بلاغ انلاب 30 يونيو 1989

الخرطوم 29 يونيو 2021 – اضطر قاضي المحكمة التي تنظر في بلاغ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 لرفع جلسة الثلاثاء بسبب تغيب هيئة الاتهام بكاملها، وسط احتجاجات منسوبي هيئات الدفاع.

ويخضع كبار قادة النظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي، للمحاكمة في هذا البلاغ من أشهر بعد اتهامهم بالتخطيط للانقلاب العسكري الذي أوصل عمر البشير إلى سُّدة الحكم في 30 يونيو 1989.

وقال المتحدث باسم الاتهام، معز حضرة، لـ"سودان تربيون"، الثلاثاء، إن "الهيئة قررت عدم حضور جلسة اليوم حتى يتم الفصل في مطالبهم التي رفعوها لرئيس القضاء المُكلف".

وأشار إلى أن الهيئة رفعت مذكرة في 27 يونيو الجاري إلى رئيس القضاء المُكلف تتعلق بإجراءات المحاكمة "وما يحدث فيها من مخالفات منذ بداية المحاكمة".

ورفض حضرة الخوض في تفاصيل المذكرة والمخالفات التي يرونها.

وتشير "سودان تربيون" الى أن الادعاء سبق واحتج على طريقة تعامل هيئات الدفاع مع قرارات المحكمة وامعانهم في الاعتراض على القرارات ومقاطعة القاضي وعدم الانصياع لأوامره، ورأى في ذلك استهتارا بالمحكمة، الامر الذي اعترض عليه ممثلو الدفاع وطالبوا الاتهام بالاعتذار عن ذلك التوصيف.

وقال حضرة إن المخالفات محل المذكرة من شأنها "أن تؤدي إلى إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العدالة"، موضحًا أن هيئة الاتهام رأت أن "المشاركة في ذلك يرقي إلى درجة خيانة الشعب".

وشدد المتحدث على أن هيئة الاتهام لم تطالب باستبدال قاضي المحاكمة بآخر.

وقرر قاضي محكمة مُدبري انقلاب 1989، رفع جلسة اليوم الثلاثاء، الى الأسبوع المقبل لافتا الى عدم تسلمهم ما يبرر الغياب.



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