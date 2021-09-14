 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 14 أيلول (سبتمبر) 2021

الاحجام عن الشراء واستقرار الدولار يخفّضان التضخم 35.22 نقطة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 سبتمبر 2021 ـ انخفض معدل التضخم السنوي بالسودان خلال أغسطس 35.22 نقطة مقارنة بيوليو وعزا مسؤول بالجهاز المركزي للإحصاء الانخفاض للاحجام عن الشراء واستقرار سعر صرف الدولار.

JPEG - 93.1 كيلوبايت
الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعار السلع

وفي أوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان الثلاثاء اطلع عليه سودان تربيون إن معدل التضخم السنوي بالسودان انخفض إلى 387.5% لشهر أغسطس مقابل 422.78% ليوليو الفائت بانخفاض 35.22 نقطة.

وعزا مدير الإدارة الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء العالم عبد الغني لسودان تربيون انخفاض معدل التضخم إلى عدة أسباب بينها استقرار سعر صرف الدولار الفترة الأخيرة ما انعكس على استقرار وانخفاض أسعار بعض السلع المهمة في السلة الغذائية.

وتابع "بعض السلع تمضي نحو الانخفاض كما أن غلاء الأسعار أسهم في اتجاه معظم المواطنين للأحجام عن الشراء".

وظل معدل التضخم السنوي في تصاعد منذ يناير 2018 عندما تم رفع الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيه.

وأوضح بيان جهاز الإحصاء أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات انخفض في أغسطس إلى 260.76% مقابل 272.59% في يوليو الماضي.

وكشف البيان أن المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات بلغ 541.06% في أغسطس مقارنة بـ625.78% في يوليو.

وأكد البيان أن تراجع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 222.29% لشهر أغسطس مقابل 240.81% ليوليو.

وفي فبراير 2021، خفضت حكومة الانتقال قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف في قرار قالت إنه "لتوحيد أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي"، وهو ما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للسودانيين.

ونوه البيان إلى انخفاض معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية إلى 325.27% لأغسطس مقارنة بـ363.26% ليوليو كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 262.76% لأغسطس مقارنة بـ282.04% ليوليو.

وانخفض معدل التضخم للمناطق الريفية مسجلا 436.61% لأغسطس مقارنة بـ471.60% ليوليو كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 259.30% لأغسطس مقارنة بـ266.83% ليوليو.

كما تصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لأغسطس في خمس ولايات وكان أعلى تصاعد في ولاية شرق دارفور حيث بلغ 37.29 نقطة وأدناه بولاية جنوب دارفور 7.32 نقطة.

كما سجلت 12 ولاية انخفاضا وكان أعلى انخفاض بولاية القضارف 174.33 نقطة وأدناه بولاية البحر الأحمر 5.52 نقطة بينما سجلت ولاية سنار استقرارا.

وأشار التقرير إلى أنه رغم انخفاض معدل التضخم بولاية القضارف لكنها سجلت أعلى ارتفاع معدل تضخم حيث بلغ 977.01 نقطة بينما سجلت ولاية وسط دارفور أدنى معدل 228.46 نقطة.

كما سجلت خمس ولايات معدلا أعلى من المعدل العام للتصخم بينما سجلت بقية الولايات معدلا أدنى من المعدل العام.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إلى حمدوك والمجلس المركزي 2021-09-12 18:03:28 بقلم :محمد عتيق محمد عتيق لن نتحدث عن العدالة ومؤسساتها ولا عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها ومفقوديها علينا (على الثورة ودولتها) ، ولن نتساءل عن التساهل المُخجل مع أركان النظام الساقط ومناشطهم أشخاصاً وأجهزة إعلام ، ولن (...)

حمدوك، وشركاؤه..إلى أين المستقر؟ 2021-09-11 05:23:59 صلاح شعيب هناك بطء مشكوك فيه يلازم حركة الحكومة في كثير من الملفات، وذلك في وقت تنتظر المبادرة لتنجدها. فأمنياً لا تزال البلاد تعاني من أحداث القتل، وترويع صفاء الاجتماع، وضعف الأمل في الإصلاح المقدور عليه. ذلك رغم أن (...)

تعقيب على سلسلة مقالات اعادة التأسيس 2021-09-06 12:38:22 ادناه تعقيب عطا البطحاني على سلسلة مقالات اعادة التأسيس المنشورة الاسبوع الماضي الاخ العزيز السر سيد أحمد شكرا على سلسلة المقالات التى تجمع وتربط باقتدار ما بين القضايا الجوهرية والتحديات الانية أمام متخذى القرار. تابعت (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.