الخرطوم 14 سبتمبر 2021 ـ انخفض معدل التضخم السنوي بالسودان خلال أغسطس 35.22 نقطة مقارنة بيوليو وعزا مسؤول بالجهاز المركزي للإحصاء الانخفاض للاحجام عن الشراء واستقرار سعر صرف الدولار.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعار السلع

وفي أوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان الثلاثاء اطلع عليه سودان تربيون إن معدل التضخم السنوي بالسودان انخفض إلى 387.5% لشهر أغسطس مقابل 422.78% ليوليو الفائت بانخفاض 35.22 نقطة.

وعزا مدير الإدارة الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء العالم عبد الغني لسودان تربيون انخفاض معدل التضخم إلى عدة أسباب بينها استقرار سعر صرف الدولار الفترة الأخيرة ما انعكس على استقرار وانخفاض أسعار بعض السلع المهمة في السلة الغذائية.

وتابع "بعض السلع تمضي نحو الانخفاض كما أن غلاء الأسعار أسهم في اتجاه معظم المواطنين للأحجام عن الشراء".

وظل معدل التضخم السنوي في تصاعد منذ يناير 2018 عندما تم رفع الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيه.

وأوضح بيان جهاز الإحصاء أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات انخفض في أغسطس إلى 260.76% مقابل 272.59% في يوليو الماضي.

وكشف البيان أن المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات بلغ 541.06% في أغسطس مقارنة بـ625.78% في يوليو.

وأكد البيان أن تراجع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 222.29% لشهر أغسطس مقابل 240.81% ليوليو.

وفي فبراير 2021، خفضت حكومة الانتقال قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف في قرار قالت إنه "لتوحيد أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي"، وهو ما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للسودانيين.

ونوه البيان إلى انخفاض معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية إلى 325.27% لأغسطس مقارنة بـ363.26% ليوليو كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 262.76% لأغسطس مقارنة بـ282.04% ليوليو.

وانخفض معدل التضخم للمناطق الريفية مسجلا 436.61% لأغسطس مقارنة بـ471.60% ليوليو كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 259.30% لأغسطس مقارنة بـ266.83% ليوليو.

كما تصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لأغسطس في خمس ولايات وكان أعلى تصاعد في ولاية شرق دارفور حيث بلغ 37.29 نقطة وأدناه بولاية جنوب دارفور 7.32 نقطة.

كما سجلت 12 ولاية انخفاضا وكان أعلى انخفاض بولاية القضارف 174.33 نقطة وأدناه بولاية البحر الأحمر 5.52 نقطة بينما سجلت ولاية سنار استقرارا.

وأشار التقرير إلى أنه رغم انخفاض معدل التضخم بولاية القضارف لكنها سجلت أعلى ارتفاع معدل تضخم حيث بلغ 977.01 نقطة بينما سجلت ولاية وسط دارفور أدنى معدل 228.46 نقطة.

كما سجلت خمس ولايات معدلا أعلى من المعدل العام للتصخم بينما سجلت بقية الولايات معدلا أدنى من المعدل العام.