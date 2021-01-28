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الارتباك يسود سوق العملات مع نهاية الأسبوع والسلطات تعود لملاحقة التجار

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الخرطوم 28 يناير 2021- شهدت أسواق العملات السودانية غير الرسمية – السوداء- تذبذبا وارتباكاً بالغين في ختام تداولات نهاية الأسبوع وسط شح المعروض وزيادة الطلب بينما خلت منطقة وسط الخرطوم من التجار في أعقاب تجدد الحملات الأمنية الرامية للحد من تهاوي العملة الوطنية.

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الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الخميس فإنه جرى تداول شراء الدولار الواحد بـ 326 و330 جنيها للبيع فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 87 جنيها والدرهم الإماراتي 88 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 400 جنيها.

وارجع المتعاملون تذبذب سعر الصرف للجنيه إلى زيادة حدة المضاربات وشح المعروض وزيادة الطلب إلى جانب تجدد الحملات الأمنية على تجار العملة.

وذكر شهود عيان في منطقة وسط الخرطوم لـ “سودان تربيون" أن السلطات اقتادت العشرات من التجار العاملين في البيع والشراء بالشارع العام.

وأفاد أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون" إن تجار العملات تراجعوا عن الانتشار في الشوارع والتقاطعات الرئيسة بمنطقة وسط الخرطوم بعد تعقب السلطات لأنشطتهم.

وبدأت السلطات حملات أمنية منذ مطلع الأسبوع على المضاربين في تجارة العملات بعد تدني قيمة الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعاني الأسواق السودانية من ارتفاع حاد في كافة السلع إلى جانب زيادة معدل التضخم وشح الوقود بسبب شح موارد النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد الضرورية.



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