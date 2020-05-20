الامارات تدفع للسودان بشحنة مساعدات طبية ثالثة

الخرطوم 20 مايو 2020- أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، الأربعاء، عن تقديم الشحنة الثالثة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت دولة الإمارات بتقديمها للشعب السوداني الشقيق.

وصول المساعدات الطبية الإماراتية الى الخرطوم.. الاثنين 4 مايو 2020

وجرى تسليم الشحنة الثالثة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم والحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، ليبلغ حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات 136 طناً من المواد الطبية والدوائية.

وكان صندوق أبو ظبي للتنمية سلم الخرطوم مطلع الشهر الحالي، الشحنتين الأولى والثانية من المساعدات الطبية لرفد القطاع الصحي، وتعزيز دوره في توفير الرعاية الطبية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب السوداني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء وباء كوفيد -19 وتداعياته.

وتبلغ مساعدات "صندوق أبو ظبي للتنمية" لدعم القطاع الصحي في السودان بقيمة 75 مليون درهم إماراتي (20 مليون دولار)، كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، للمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.