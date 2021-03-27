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الامم المتحدة ترفض طلب السودان بإنهاء عقوبات فردية على 3 من قادة دارفور

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الخرطوم 27 مارس 2021- رفضت لجنة العقوبات المفروضة على السودان بالأمم المتحدة طلب الخرطوم شطب ثلاثة سودانيين من قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب القرار 1591 (2005) بشأن نزاع دارفور.

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زعيم قبيلة المحاميد المعروف الشيخ موسى هلال..صورة لـ(سودان تربيون)

وقدم رئيس لجنة العقوبات على السودان سفين يورجينسون، الخميس تنويرا لمجلس الأمن حول الوضع الأمني في دارفور قائلا إن هناك انخفاضا ملحوظا في العنف. ومع ذلك، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.

ورفض يورجنسون طلب المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة بشطب ثلاثة سودانيين من قائمة العقوبات.

وقال الدبلوماسي الإستوني لمجلس الأمن إن آدم يعقوب شريف، أحد قادة المتمردين، شُطب من قائمة أربعة سودانيين خاضعين للعقوبات.

وفي 5 مارس الجاري، قررت اللجنة شطب شريف، قائد جيش تحرير السودان بعد تقارير عن وفاته في 7 يونيو 2012.

وفيما يتعلق بالأشخاص الثلاثة الآخرين، "اعترضت اللجنة على شطب فرد واحد من القائمة، وتواصل النظر في طلب رفع العقوبات عن شخصين متبقين".

وأكد مجدداً أن نظام العقوبات أُنشئ بغرض المساعدة على إحلال السلام في دارفور.

وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة السودان، ولكن لدعم تحقيق سلام مستدام" ، وتعهد بالتزام اللجنة بالعمل مع الخرطوم لجعل هذا السلام حقيقة واقعة.

والثلاثة الآخرون هم موسى هلال، الزعيم قبلي وقائد ميليشيا يتهم بالتورط في جرائم حرب ارتكبت خلال حملة مكافحة التمرد ضد الجماعات المسلحة في دارفور.

كما تضم القائمة جعفر محمد الحسن، وهو لواء بالجيش السوداني كان قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، وجبريل عبد الكريم إبراهيم مايو، احد القادة العسكريين للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (NMRD)، وهو ائتلاف متمردين سابق. تشكل في عام 2006 بعد اتفاق أبوجا للسلام ضم حركة العدل والمساواة وبعض فصائل جيش تحرير السودان.



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