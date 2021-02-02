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البحرين تؤكد استعدادها لدعم الاصلاحات الاقتصادية بالسودان

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هبة محمد علي

الخرطوم 2 فبراير 2021 ـ أبدت مملكة البحرين استعدادها لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة الانتقال في السودان.

وتنفذ الحكومة الانتقالية السودانية إصلاحات اقتصادية تقول إنها قاسية على المواطنين تتعلق برفع أسعار المحروقات.

وأكدت وزيرة المالية المكلفة بالسودان هبة محمد علي مواصلة تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع مملكة البحرين بما يصب في صالح البلدين والشعبين واستعرضت أهم المستجدات الاقتصادية في السودان.

وطبقا لبيان صحفي لوزارة المالية الثلاثاء فإن الوزيرة التى تزور البحرين هذه الأيام بحثت مع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين والاهتمام المشترك لتعزيزها وترفيعها وأهمية تسهيل الإجراءات والمعاملات من المصارف البحرينية للعمل مع المؤسسات المالية السودانية وإمكانية توفير المملكة لتمويل ميسر.

بدوره أوضح وزير المالية البحريني اهتمام المملكة بالسودان وتقديم الدعم المتواصل في مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب الاهتمام بمسيرة السلام والتنمية بالسودان ومساندة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والتي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وخاصة في المجالين المالي والاقتصادي، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.

ونوه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب.
كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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