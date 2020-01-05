 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 5 كانون الثاني (يناير) 2020

(البحر الأحمر) تشكل لجنة تحقيق في مقتل 15 شخصا جراء العنف القبلي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 يناير 2020- أعلنت حكومة البحر الأحمر في شرق السودان، الأحد عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث العنف القبلي التي اندلعت في الأيام الفائتة بمدينة بورتسودان شرقي السودان، والتي أودت بحياة 15 شخصًا.

JPEG - 47 كيلوبايت
تجدد المواجهات في بورتسودان ..الجمعة 3 يناير 2020 (مواقع تواصل)

وتوقف العنف القبلي، الأحد، بعد أن نشرت الحكومة قوات كبيرة تعزل بين النوبة والبني عامر وهما القبيلتان المتقاتلان.

وقالت حكومة الولاية، في بيان تلقته "سودان تربيون"، الأحد، إن حاكم الولاية شكل لجنة تحقيق خاصة بالأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية، والتي أودت 15 شخص وإصابة 127 آخرين بينهم 7 شرطيون.

وتعد هذه أحدث حصيلة رسمية لضحايا القتال في شرق السودان بعد أن ذكرت لجنة الأطباء المركزية الجمعة إن عدد القتلى بلغ 9 وحوالي 60 جريحا.

وأشار البيان الصادر عن الحكومة المحلية إلى أن الأحداث وقعت أثر مشاجرة بسوق بورتسودان الخميس، أودت بحياة المجني عليه، وتحفظت الشرطة على الجاني واتخذت بحقه إجراءات قضائية بتهمة القتل العمد.

وقال إن مجموعات من البني عامر والنوبة تجمهرت في الشارع الفاصل بين أحيائهم، مساء الخميس، قبل إن يرشقا بعضهما بالحجارة لتسفر عن وفاة شخصين وإصابة 33 آخرين، وحينما تدخلت القوات النظامية للفصل بينهم أصيب 7 آخرين.

وأفاد البيان إن النزاع تجدد بين الطرفين يوم الجمعة مما أدي إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 64 آخرين. فيما قُتل 6 أشخاص وأصُيب 23 شخصًا جراء استمرار النزاع السبت.

وقالت حكومة الولاية إن القوات النظامية تمكنت من إلقاء على 21 شخص وصفتهم بالمتفلتين.

وذكرت أن الأوضاع هدأت بعد أن خاطبت لجنة أمن الولاية الطرفين بإنهاء النزاع وإقرارها حظر التجوال في المدينة من 5 مساء إلى 5 صباحًا.

وحثت لجنة أمن الولاية الإدارات الأهلية للقيام بدور إرساء قيم التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المختلفة.

وفي أغسطس، شهدت بورتسودان اشتباكات قبلية بين "البني عامر" و"النوبة"، أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات وحرق المنازل، انتهت بتوقيع صلح فشل في الصمود لفترة طويلة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نحتاج إصلاحاً عاجلاً 2020-01-05 22:52:10 بقلم : محمد عتيق الصراع بين الخير والشر هو جدل الحياة وخط التاريخ البشري في صعوده المتعرج ، نسمع بذلك - أو بما معناه - ونشاهد تماثلاته في فنون المسرح والسينما ، ولكنني لم أره رأي العين واقعاً عملياً إلا في الصراع الذي (...)

وأخيراً 2019-12-29 20:47:07 بقلم : محمد عتيق لا أشك مطلقاً أننا في حضرة الفرصة الأخيرة لبلادناالحبيبة ، فرصة أن ينهض موحداً قوياً بتنوعه الجميل أو يتناثر إلى دويلات هزيلة تابعة لهذه الدولة أو تلك من دول المنطقة ، فرصة أن نبقى أو يذرونا الريح .. (...)

ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.