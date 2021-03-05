البرلمان العربي: على إثيوبيا الابتعاد عن فرض الأمر الواقع في سد النهضة

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ـ وكالات

الخرطوم 5 مارس 2021 ـ قال البرلمان العربي إن على إثيوبيا الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة وعدم القيام بأية خطوات أحادية جديدة من شأنها تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.

وساندت مصر أخيرا مطلب السودان بتوسيع الوساطة الأفريقية بشأن سد النهضة لتكون رباعية بإضافة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في اتجاه حمل إثيوبيا على توقيع اتفاق لملء وتشغيل السد.

وطالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أثيوبيا بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف ينظم عملية الملء والتشغيل باعتبار ذلك السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ونهائي للأزمة.

وأكد العسومي في بيان، الجمعة، دعم البرلمان العربي لجهود مصر والسودان لحفظ حقوقهما المائية التي تؤكدها القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، موضحا أن الأمن المائي لكلاهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ويقول السودان، إنه لا بد من التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل يوليو القادم موعد الملء الثاني للسد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، وحذر من أن ذلك يشكل تهديدا لسدوده على النيل الأزرق وعلى 20 مليون سوداني.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن كل من مصر والسودان أثبتا للعالم على مدار السنوات الماضية حرصهما وإصرارهما التام على نجاح المفاوضات وفق مبدأ تحقيق المنفعة للجميع.

وأكد أن هذه المحددات التي التزمت بها كل من مصر والسودان طوال جولات المفاوضات السابقة، تنم عن مواقف مسؤولة ومتزنة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.

وجدد تأكيده على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه ووقوفه التام مع السودان ومصر ودعمهما في تحركاتهما وإجراءاتهما بهدف حماية أمنهما المائي.

ورفض المساس بحقوق السودان ومصر القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني.