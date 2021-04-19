البرلمان المؤقت في السودان يصادق على الغاء قانون مقاطعة إسرائيل

الخرطوم 19 أبريل 2021 - ألغى البرلمان المؤقت في السودان قانون مقاطعة إسرائيل بصورة نهائية، وذلك ضمن مساعٍ تبذلها الخرطوم لتهيئة الطريق أمام تطبيع كامل مع تل أبيب.
- وزير العدل
ومنحت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، سُّلطات البرلمان إلى اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إلى حين تشكيل المجلس التشريعي المتعثرة خطوات تكوينه.
وقال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، في تغريدة على توتير، الاثنين: "أجزنا في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".
ويحظر القانون الملغي، والذي سُن في 1958، التعامل والتجارة بين السودان وإسرائيل، موقعًا عقوبة السجن 10 سنوات لمن يُخالف بنود السودان.
وأعلن السودان وإسرائيل إنهاء حالة العداء بينهما، واقرا إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، لكن تلك العلاقات لم تقم حتى الآن.
وتعتقد الخرطوم إن التقارب مع تل ابيب، يمكن أن يفتح لها أبواب لاستثمارات الشركات العملاقة في البلاد، وذلك لتُخفيف من الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها السودان.
وقال وزير العدل إن البرلمان المؤقت أجاز أيضا مشاريع قوانين: الاستثمار، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والنظام المالي المزدوج.
وأفاد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل والذي جاء نتيجة لثمرة نقاشات طويلة انتظمت مجلس الوزراء والمجلس السيادي (المجلس التشريعي المؤقت).
كما أشار الى اجازة مشروع قانون التعديلات المتنوعة التي ترتكز على اعتماد نظام مالي مزدوج يعمل على تكوين نافذتين في البنوك الأولى نافذة للنظام الإسلامي والأخرى للنظام التقليدي، وأن ذلك يجعل البلاد أكثر مواءمة مع النظام المصرفي العالمي في إطار التحولات الاقتصادية التي تنتظم البلاد.
وأوضح الفكي أن الاجتماع أجاز أيضاً قانون الاستثمار بعد إخضاعه لمزيد من النقاشات في ورش العمل بمشاركة الخبراء ورجال الأعمال والمختصين.
ورأى ان توقيت اجازة القانون بالتزامن مع انعقاد المؤتمرات العالمية التي تهدف لمناقشة الاستثمار في السودان يعزز من القدرات الاقتصادية وفرص الاستثمار للمستثمرين الوطنيين بشكل خاص.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس منتصف الشهر المقبل مؤتمر الاستثمار في السودان بمشاركة دولية واسعة.
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