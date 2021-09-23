البرلمان المؤقت يصادق على الموازنة المعدلة بعد اجتماع خاطف

جبريل ابراهيم

الخرطوم 23 سبتمبر 2021- أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان الخميس موازنة الدولة المعدلة للعام 2021م.

ولم يتطرق الاجتماع الذي التأم لدقائق معدودة إلى الخلافات بين شركاء الحُكم، حيث قرر مجلس الوزراء إن الأزمة يجب أن تُحل من قبل المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير باعتبارها شركاء الحُكم.

وعلمت "سودان تربيون" أن غالب القوانين والقرارات التي كانت معدة للنقاش تمهيدا للمصادقة عليها جرى الغائها بسبب التوتر البائن في علاقة الشركاء المدنيين والعسكريين.

وقال وزير المالية جبر يل ابراهيم في تصريح صحفي إن الموازنة المعدلة سبق ان وتم اعتمادها هذا العام ولكن الضرورة اقتضت تعديلها بعد التغيير الذي طرأ على سعر الصرف فضلاَ عن التعديلات التي حدثت في الأسعار وأضاف " لذلك وجدنا أنه لابد من إعادة ترتيب الموازنة حتى تفي بمتطلبات تسيير الدولة في الفترة المتبقية من العام الحالي".

وقال إن الهدف من هذا التعديل هو تقليل عجز الموازنة وخفض الاستدانة من النظام المصرفي بجانب الوفاء بتعويضات العاملين في الدولة والاطمئنان على مقابلة التزامات السودان الخارجية سواء في الهيئات الدبلوماسية أو الملحقيات العسكرية والعلاقات مع المنظمات الدولية.

وأضاف " إجازة الموازنة المعدلة لم تأخذ وقتا واعتبارا من اليوم يمكن الصرف من الموازنة الجديدة".