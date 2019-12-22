البرهان: القوات المسلحة و (الدعم السريع) تعملان على تأمين التغيير

الخرطوم 22 ديسمبر 2019 - شدد رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، الأحد، إن القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، مهمتها تأمين التغيير في البلاد وحمايته، والوصول إلى انتخابات ترضي الشعب السوداني في نهاية الفترة الانتقالية.

البرهان وعبد الرحيم دقلو خاطبا ضباط وضباط صف الدعم السريع بمنطقة قري .. صورة لسونا

وجدد البرهان لدى مخاطبته بمنطقة (قري) شمال الخرطوم، ضباط وضباط صف وجنود قوات "الدعم السريع" بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وقائد القوات البرية، جدد ثقته الكاملة في قوات الدعم السريع للقيام بمهامها إلى جانب القوات المسلحة في مجابهة كافة المهدادات الأمنية وحماية حدود البلاد.

وأكد أن القوات المسلحة تحتاج إلى " الدعم السريع" ضمن خططها لحراسة الحدود، وكل ما يهدد الأمن القومي، ووجه بأهمية العمل من أجل إرساء قوات الدعم السريع لثقافة السلام قبل وأثناء دوام العمل الرسمي والإجازات السنوية عند الرجوع إلى الولايات بحماية ممتلكات المواطنين، وأن يكونوا رسلا للسلام والمحبة.

ولفت القائد العام إلى أن الشائعات والإعلام المضلل لن يثنيا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع عن واجباتها والتضحية من أجل الشعب السوداني حتى يصل إلى غاياته، وأضاف "قوات الدعم السريع أدوارها في كل السودان بارزة ولا ينكرها إلا مكابر".

من جهته أكد قائد ثاني قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، على جاهزية قوات الدعم السريع دوما لحماية الثورة السودانية ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأعرب عن شكره لكل من دعم عملية إقرار السلام واستجاب له وشجب الأصوات التي تعمل على إطلاق الإشاعات والافتراءات الكاذبة والفتنة بين القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وإحداث الفوضى، وشدد عل ضرورة الانتباه لهم ومحاسبتهم وفقا للقانون.