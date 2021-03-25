البرهان الى جوبا بالسبت لكسر جمود التفاوض مع (الحلو)

- عبد الفتاح البرهان
جوبا 25 مارس 2021- أعلن رئيس آلية الوساطة الجنوب سودانية إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصل جوبا السبت للاجتماع برئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو.
وقال الوسيط توت قلواك في تصريحات أعقبت اجتماع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصل جوبا السبت القادم " لتنشيط الحوار مع الحركة الشعبية شمال وعقد اجتماع مغلق مع عبد العزيز الحلو".
والتقى البرهان والحلو مطلع هذا الشهر في العاصمة جوبا دون أن ترشح أي تفاصيل حول الاجتماع باستثناء تصريحات مسؤول في الحركة الشعبية قال فيها إن لقاء الرجلين رمى لكسر الجمود الذي يلف عملية السلام.
وبحث رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مع حميدتي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.
واطلع حميدتي سلفا كير على سير تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
وقال مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك أن حميدتي اطمأن على خطوات تنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان بوصفه ضامن للاتفاق.
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