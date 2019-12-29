البرهان: مخططات تسعى لتقسيم السودان وتفكيك القوات المسلحة

الخرطوم 29 ديسمبر 2019 - كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحد، عن مخططات تسعى لتفكيك المنظومة العسكرية.

عبد الفتاح البرهان

وقال البرهان، لدى لقائه ضباط وضباط صف وجنود منطقة الخرطوم العسكرية، "هنالك مخططات لازالت تسعى حتى الآن لتقسيم السودان، وتضع في أولوياتها تفككيك القوات المسلحة".

وشدد على أن السلام أولوية المرحلة الانتقالية حتى ينصرف الجيش لواجباته الأساسية في التدريب والتنظيم وحماية السلام ليكون سلاما مستداما يحقق كل تطلعات السودانيين ويحل مشاكلهم ويجبر ضرر المتضررين من الحرب.

ودعا جميع العسكريين لمساعدة المواطنين بالحماية ومحاربة الظواهر السالبة من تهريب والاستقطاب السياسي وغيرها.

وامتدح البرهان، التناغم التام بين القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، وقال إن محاولة الوقيعة بينهما يائسة وفاشلة، وأنها ستظل "شوكة حوت" في وجه كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

كما أشاد بالروح الطيبة والمهنية العالية التي تعامل بها ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السابعة مع المعتصمين.

وقال، "لولا انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب لكان هنالك انزلاق في الفوضى وانحدار للمجهول".

وأكد أن القوات المسلحة ستظل قوية وعصية مهما تحدث عنها المشككين في قدراتها وأنها ستظل صخرة تتكسر عندها كل سهام الاستهداف.

ودعا إلى عدم الاستجابة إلى الهتافات والأقوال المستفزة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وشدد على أن القوات المسلحة لا تتنكر لأي شخص جاء لمساندتها وخص بذلك مجاهدي الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية.