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البرهان وبومبيو يبحثان ترتيبات رفع السودان من قائمة الارهاب

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البرهان استقبل مايك بومبيو

الخرطوم 30 نوفمبر 2020 – ناقش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والوضع المضطرب في إثيوبيا.

وقرر الرئيس الاميركي دونالد ترمب في 23 أكتوبر الفائت رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بعد تسوية بين واشنطن والخرطوم تقضي بدفع الأخيرة تعويضات مالية لضحايا سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام عام 1998، والتطبيع مع اسرائيل لكن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 11 ديسمبر المقبل.

وقال القصر الرئاسي بالخرطوم في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو".

وأشار إلى أن الطرفين "بحثا الترتيبات المتصلة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وقال البيان إن البرهان وبومبيو تناولا "ما تشهده جمهورية اثيوبيا من أحداث وضرورة التوصل الى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة".

وأضاف: "عبر وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الأثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها".

وبدأت الحكومة الإثيوبية حربا على جبهة تحرير إقليم التقري في الرابع من نوفمبر الجاري، بعد خلافات بين الطرفين، حيث أعلن الجيش الإثيوبي سيطرته على عاصمة الإقليم المضطرب فيما تقول الجبهة إنها استعادت مدينة أكسوم من الجيش الفيدرالي.

وهرب أكثر من 43 ألف شخص من إقليم التقراي الملتهب إلى ولايتي القضارف وكسلا في السودان، بحثًا عن الإمان، حيث يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية قاسية تقول الأمم المتحدة إنها والسودان بحاجة إلى 147 مليون دولار لإدارة أزمة اللاجئين لمدة 6 أشهر.



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