البرهان وحميدتي يظهران سويا لتفنيد ما يثار عن خلاف عسكري - عسكري

البرهان وحميدتي سويا لتكذيب تنامي الخلاف بين الجيش والدعم السريع

الخرطوم 23 يونيو 2021 –البرهان وحميدتي يظهران سويا لتفنيد ما يثار عن خلاف وسط العسكر في مشهد نادر، ظهر رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه محمد حمدان دقلو سويا خلال حشد عسكري الثلاثاء ونفيا بشد ما يثار عن وجود تشظي وسط الجناح العسكري الشريك في الحكومة الانتقالية.

وجلس البرهان وحميدتي متقاربين خلال لقاء مع كبار قادة الجيش والدعم السريع، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مبادرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتحدث حمدوك خلال تنويره بالمبادرة الثلاثاء عن وجود تشظي عسكري-عسكري وصفه بالمقلق وطالب بإشراك المدنيين في عملية إصلاح الأجهزة العسكرية بعد تواتر تقارير خلال الأيام الفائتة عن خلافات عاصفة بين قادة الجيش والدعم السريع بشأن ادماج الأخيرة ورفض قادتها للخطوة.

ونفى رئيس مجلس السيادة ونائبه خلال الاجتماع بالضباط وجود خلافات بين الجيش والدعم السريع، واتفقا على ان ما يثأر حول هذا الأمر لا يعدو أن يكون “شائعات".

ودعا البرهان، وفقًا لبيان صادر عن الإعلام العسكري، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية".

وأضاف: "الجيش والدعم السريع قوة واحدة على قلب رجل واحد، هدفها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب، وأنها بالمرصاد للعدو الذي يسعي لتفكيك السودان".

وتابع: "لن نسمح لأي طرف يعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين مكونات المنظومة الأمنية".

وقدم البرهان وحميدتي تنويرا إلى قادة الوحدات والأفرع والضباط برتبة العميد ما فوق في الجيش والدعم السريع، بحضور المكون العسكري في مجلس السيادة ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه ومدير جهاز المخابرات العامة.

من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان "حميدتي"، بـ “القضاء على الشائعات التي تستهدف وحدة الجيش والدعم السريع في مهدها، والحرص على التحصين من أغراضها الضارة".

وقال إن "الجيش والدعم السريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره".