البرهان وماكرون يناقشان الأوضاع في تشاد بعد مقتل ديبي

- نقاش بين البرهان وماكرون على هامش مراسم تشييع ادريس ديبي.. (سونا)
الخرطوم 23 أبريل 2021 ـ بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، بانجمينا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في تشاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال معارك مع متمردين الإثنين الماضي.
وطبقا لتعميم صادر عن المجلس السيادي، فإن اللقاء الذي انعقد على هامش تشييع الرئيس ديبي تناول الوضع في تشاد والمساعدة التي من الممكن أن يقدمها السودان للمساعدة في استقرار الوضع الجديد في دولة تشاد بعد رحيل ديبي.
وأكد الجانبان السوداني والفرنسي على ضرورة التنسيق بين بلديهما لترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وشارك البرهان فى مراسم تشييع ديبي بساحة الأمة وسط العاصمة التشادية، وسط حضور ومشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة الدول الأفريقية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.
إلى ذلك تطرق لقاء البرهان وماكرون للترتيبات والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان اقتصاديا المزمع انعقاده في 17 مايو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.
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