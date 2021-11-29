البرهان يؤكد عدم التفريط في اراضي الفشقة الحدودية مع اثيوبيا

القضارف 29 نوفمبر 2021- شدد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على عدم التفربط في اراضي الفشقة قائلا انها سودانية.

ووصل البرهان الاثنين الى الخطوط الامامية على الجبهة الشرقية للوقوف على الاوضاع في اعقاب هجوم اثيوبي عنيف اوقعت عدد من القتلى والجرحى وسط القوات السودانية.

وزار البرهان القوات المرابطة في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة.

وتأتي ال زيارة عقب مقتل 23 ضابطا وجنديا في الهجوم الأخير لميليشيا إثيوبية على الفشقة شرق البلاد، فيما أفاد الجيش السوداني بأن عشرات المدنيين جرحوا وقتلوا في الهجمات الأخيرة للقوات الإثيوبية في الفشقة.

وترحم البرهان على شهداء القوات المسلحة مؤكداََ إلتزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع الجارة إثيوبيا، مبيناََ أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا.

وجدد التاكيد بأن "الفشقة أرض سودانية خالصة".

وتعهد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان،كما أكد أن الشعب يقف بجانب القوات المسلحة ويساندها لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.

وحث مواطني منطقة الفشقة على الانخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية مؤكداََ عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أي مهددات وإلتزامها بتأمين مزارعهم .