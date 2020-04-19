 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 19 نيسان (أبريل) 2020

البرهان يؤكد وحدة وتماسك المنظومة الأمنية في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 61.3 كيلوبايت
رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان

الخرطوم 19 أبريل 2020 - شدد رئيس مجلس السيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، الأحد، على وحدة وتمساك المنظومة الأمنية بكافة مكوناتها وبقائها على عهدها في حماية التغيير ومكتسبات الثورة.

وقال البرهان لدى مخاطبته لقاءا تنويرا للقوات المسلحة، إن "البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب العمل لمجابهة الضائقة الاقتصادية والمعيشية والظروف الصحية من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين".

وأشار إلى الأدوار التي تلعبها مكونات المنظومة مجتمعة في ظل الظروف الحالية عبر الدعم والسند للجنة الطوارئ الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ التدابير الصحية للحيلولة دون انتشار وباء كورونا.

ونوَّه إلى الواجبات الأمنية المباشرة للقوات النظامية في تثبيت دعائم الأمن الوطني والحفاظ على وحدة السودان.

ووجه منسوبي القوات النظامية بالتفاني والإخلاص في أداء الواجب من أجل الشعب السوداني، وحيا أفرادها المنتشرين في كل ربوع السودان.

وأكد البرهان وحدة وتماسك مكونات المنظومة الأمنية، والتي قال إنها علي قلب رجل واحد.

وقطع الطريق أمام أي جهة تسعي للمزايدة أو محاولة اختراق مكونات المنظومة الأمنية والتشكيك في قوميتها أو ولائها للوطن.

وأكد بعدها عن الجهوية والعنصرية والولاء السياسي، مشيرا إلى أن من يروجون لمثل هذه الشائعات هدفهم الحيلولة دون قيام هذه المنظومة بأي أدوار إيجابية تعبر بالبلاد من هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورته وإرادته في التغيير.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

على إيقاع "المصفوفة" 2020-04-19 21:45:26 بقلم : محمد عتيق جاء في ختام المقال السابق من هذا الباب "... *هي إشارات متناثرة تحاول التأكيد على حقيقة أنه لا تراجع وأن الثورة ماضية نحو غاياتها* ، وأن عنفوانها سيمضي متصاعداً ، قادراً *على تجاوز الأخطاء* و *جوانب (...)

الترامبية المستجدة فى عصر جائحة الكرونا !. 2020-04-15 15:57:25 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com فى الوقت الذى تتضافر فيه جهود العالم لمواجهة جائحة الكرونا، بدعم الأنظمة الصحية العالمية والوطنية، ورفع درجة الحيطة والحذر والتعاون والتضامن العالمى للوقوف الجماعى فى وجه الجائحة، (...)

فاروق أبو عيسي...حزن مستحق 2020-04-14 17:30:32 بقلم: حاتم السر قال تعالي: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ» (الأعراف/ 34). سبحان الله قبل لحظات كان مقبلا على الدنيا كل الدنيا وفجأة وبدون سابق انذار (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.