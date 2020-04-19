البرهان يؤكد وحدة وتماسك المنظومة الأمنية في السودان

رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان

الخرطوم 19 أبريل 2020 - شدد رئيس مجلس السيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، الأحد، على وحدة وتمساك المنظومة الأمنية بكافة مكوناتها وبقائها على عهدها في حماية التغيير ومكتسبات الثورة.

وقال البرهان لدى مخاطبته لقاءا تنويرا للقوات المسلحة، إن "البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب العمل لمجابهة الضائقة الاقتصادية والمعيشية والظروف الصحية من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين".

وأشار إلى الأدوار التي تلعبها مكونات المنظومة مجتمعة في ظل الظروف الحالية عبر الدعم والسند للجنة الطوارئ الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ التدابير الصحية للحيلولة دون انتشار وباء كورونا.

ونوَّه إلى الواجبات الأمنية المباشرة للقوات النظامية في تثبيت دعائم الأمن الوطني والحفاظ على وحدة السودان.

ووجه منسوبي القوات النظامية بالتفاني والإخلاص في أداء الواجب من أجل الشعب السوداني، وحيا أفرادها المنتشرين في كل ربوع السودان.

وأكد البرهان وحدة وتماسك مكونات المنظومة الأمنية، والتي قال إنها علي قلب رجل واحد.

وقطع الطريق أمام أي جهة تسعي للمزايدة أو محاولة اختراق مكونات المنظومة الأمنية والتشكيك في قوميتها أو ولائها للوطن.

وأكد بعدها عن الجهوية والعنصرية والولاء السياسي، مشيرا إلى أن من يروجون لمثل هذه الشائعات هدفهم الحيلولة دون قيام هذه المنظومة بأي أدوار إيجابية تعبر بالبلاد من هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورته وإرادته في التغيير.