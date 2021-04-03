البرهان يتلقى دعوة من الرئيس التركي لزيارة أنقرة

الخرطوم 3 أبريل 2021- قال مجلس السيادة في السودان، إن رئيسه عبدالفتاح البرهان، تلقى دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا.

عبد الفتاح البرهان

وبحسب تصريح صحفي صدر الجمعة فإن البرهان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس أردوغان، ناقشا فيه مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف "تلقى البرهان دعوة من أردوغان لزيارة تركيا".

وأكد الرئيس التركي، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وفق البيان.

وكانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أوردت أن أردوغان، بحث مع البرهان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وفي 9 ديسمبر الماضي أكدت تركيا والسودان على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم وآليات التعاون المشترك.

وشملت الاتفاقيات التي تمت في 2017، التعاون في المجال الزراعي والصناعي والتجاري إلى جانب اتفاقية في مجال صناعة الحديد والصلب، وفي مجالات التنقيب واستكشاف الطاقة، وأخرى مرتبطة بتطوير استخراج الذهب.

كما تضمنت مذكرات تفاهم للتعاون في إنشاء صوامع للغلال والخدمات الصحية ومجال التوليد الحراري والكهربائي، وكذلك في مجال التعليم.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، الذي وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر 2017 حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.