البرهان يخضع لفحص (كورونا) والصحة تعلن تسجيل 32 اصابة جديدة

عبد الفتاح البرهان

الخرطوم 30 أكتوبر 2020 - قال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان خضع لاختبار فحص فايروس "كورونا" دون أن تظهر النتائج اصابته بالمرض، بينما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 إصابة بالمرض.

والخميس أعلنت الحكومة السودانية اصابة محافظ بنك السودان وكبير مستشاري رئيس الوزراء ومدير مكتبه بالفايروس.

كما أعلنت أسرة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أنه مصاب بـ"كورونا" حسبما أظهرت نتيجة الفحص الذي أجري عليه بعد شعوره بالإعياء، كما تأكد أن الفايروس لحق بعدد كبير من أفراد أسرة المهدي واثنين من قادة الحزب هما نائبه فضل الله برمة ناصر ورئيس المكتب السياسي محمد الحسن المهدي.

وأوضح مجلس السيادة في بيانه أن" الإختبار المعملي لفحص الكورونا الذي أُجري لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، اثبت سلبية النتيجة وذلك بعد أسبوع من مخالطة بعض من ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا".

ويشار الى أن البرهان كان التقى الصادق المهدي يوم الأحد الماضي في سياق التشاور حول عملية التطبيع مع اسرائيل.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ظهور 32 إصابة جديدة بفايروس كورونا دون تسجيل تعافي أو وفيات بين تلك الحالات.

ووفقا للتقرير الدوري للإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة ليومي الأربعاء والخميس 28 و 29 أكتوبرالجاري تم فحص 3483 عينة بالمعمل القومي للصحة العامة و معمل معهد النيل الأزرق و معمل الشهيد المعز عطاي ظهرت منها 32 اصابة.

وبهذا ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفايروس إلى 13804) حالة منذ بداية الجائحة، و توقفت حالات التعافي عند 6764 والوفيات عند 837.

وشددت الوزارة على ضرورة الإلتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من المرض وذلك عبر التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطبيق اداب العطس والسعال، كما نوهت الوزارة الى ضرورة التبليغ عن حالات الإشتباه عبر الأرقام 221 لولاية الخرطوم و 9090 لكل ولايات السودان.