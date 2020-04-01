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البرهان يدين الهجوم الحوثي على السعودية ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي

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عبد الفتاح البرهان

الخرطوم 1 أبريل 2020 – أدان رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، "الهجوم الذي نفذته مليشيات الحوثي اليمنية الذي استهدف السعودية واعتبره "انتهاكا لقواعد القانون الدولي.

وأكد البرهان، لدى لقائه السفير السعودي بالخرطوم، علي حسن بن جعفر، تضامن حكومة السودان، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في بيان مطلع الأسبوع أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان (جنوب)" دون تسجيل خسائر بالأرواح.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.

وبحث البرهان، وبن جعفر، أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بها إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

كما بحث البرهان، مع سفير الإمارات بالخرطوم، حمد محمد الجنيبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودعمها وتعزيزها.

وطبقا لبيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، فإن لقاء البرهان مع سفير الإمارات بالخرطوم، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وأكد اللقاء، حرص البلدان على تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.



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