 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 26 آذار (مارس) 2020

البرهان يدين هجوم جماعة (بوكو حرام) على الجيش التشادي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 59.5 كيلوبايت
عبد الفتاح البرهان

الخرطوم 26 مارس 2020 – أجرى رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، اتصالا هاتفيا، بالرئيس التشادي، إدريس دبي، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "بوكو حرام" على وحدة عسكرية من الجيش التشادي.

وأعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، الثلاثاء، عن مقتل 92 جنديا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكو حرام استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غربي البلاد، خلال ليل الأحد/الإثنين.

وأعلن البرهان، طبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، وقوف وتضامن السودان مع تشاد، والتصدي لأي استهداف تتعرض له والعمل على دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

كما جدد حرص السودان على تقوية ودفع العلاقات بين الخرطوم وأنجمينا، من أجل مصلحة البلدين.

بدورها نددت وزارة الخارجية السودانية، بالهجوم الإرهابي، وجددت وقوف السودان الكامل إلى جانب تشاد في معركتها ضد خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار بإقليم بحيرة تشاد والمنطقة.

ودعت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والقضاء عليها.

وفي نهاية يناير الماضي، أقال ديبي رئيس أركان الجيش، الجنرال طاهر إردا تايرو، بعد سلسلة هجمات شنها تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

وتشهد دول مجموعة الساحل الأخرى مثل مالي وبوركينافاسو، والنيجر، تصاعدا للهجمات منذ مطلع العام 2020 خلفت مقتل العشرات وجرحهم، كما تسببت في عمليات نزوح جماعي للسكان المحليين.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها جماعة "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم منذ 2015، شن هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر، حيث أسفرت هجماته في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

و"بوكو حرام" هو تنظيم نيجيري مسلح، تأسس في يناير 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.

وفي مارس 2015، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامي "داعش".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إجراءات الإغلاق الفورى للمعابر والحق فى العودة للوطن ! 2020-03-25 22:08:57 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com قرار فتح المعابر الجوية والبحرية والبرّية، لفترة مُحدّدة ( 19-21 مارس 2020) – بسبب جائحة كرونا – لإرجاع العالقين/ات بالمعابرالحدودية البريّة من بلدان مُجاورة (مصر- نموذجاً )، وكذلك (...)

زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة: ضرورة ملحة! 2020-03-25 07:05:19 الواثق كمير Kameir@yahoo.com وأنا موجود بالقاهرة لقرابة الثلاثة أسابيع، عادت بي الذاكرة إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني، د. عبد الله حمدوك، الأولى للقاهرة، في منتصف سبتمبر 2019 قبل اقل من اسبوعين بعد تشكيل حكومته (...)

تغريدات منّاع!! 2020-03-24 21:17:04 بقلم: خالد التيجاني النور (1) قبل أن يجف مداد هذه الزاوية التي أشرنا فيها المرة السابقة إلى حمى التصريحات وحرب البيانات المتبادلة بين المسؤولين في القوى السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي يشي بحدوث (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.