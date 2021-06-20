البرهان يصدر مرسوماً دستورياً يمنح (المنطقتين) حكماً ذاتياً

عبد الفتاح البرهان

الخرطوم 20 يونيو 2021 -أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، منح المنطقتين حكما ذاتيا.

ويأتي القرار تنفيذًا لبنود اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020.

وقالت وزارة الحكم المحلي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ إن رئيس مجلس السيادة أصدر "مرسوم دستوري بنظام إدارة المنطقتين وفقًا لاتفاق السلام".

وأشار البيان إلى أن وزيرة الحكم المحلي بثينة إبراهيم دينار، عممت المرسوم إلى ولاة الولايات كما خاطبت الوزارات الاتحادية لإعلامها بالأمر.

ونص اتفاق السلام على أنه "دون المساس بوحدة السودان شعبا وارضا أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية، تتمتع المنطقتين بحكم ذاتي تمارس فيه سلطات الاتفاق".

وقال وكيل الوزارة محمد صالح يسن، إن المرسوم "عالج أكثر القضايا تعقيدا في نظام الحكم بالولايات الثلاث وجذور مسببات الحرب فيها".

وبحسب اتفاق السلام فإن الولايات الثلاث تشمل جنوب كردفان وغرب كردفان والنيل الأزرق.