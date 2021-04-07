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البرهان يصل الدوحة ويلتقي برئيس مجلس الشورى ورجال أعمال قطريين

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البرهان في الدوحة ـ الأربعاء 7 أبريل 2021 (صورة من سونا)

الدوحة 7 أبريل 2021 ـ وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في زيارة رسمية لمدة يومين.

والتقى البرهان بمقر أقامته رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، وقد بحثا العلاقات الثنائية بين الدولي.

وعدّ عبد الله زيارة البرهان يمثابة تعبير عن عمق العلاقات بين البلدين.

وتعهد البرهان، خلال لقاءه بقطاع الأعمال والمؤسسات القطرية العاملة في الخرطوم، بتذليل كافة العقبات التي تواجه استثمارات الدوحة في الخرطوم.

وقال البرهان، إن حكومة الانتقال بدأت في تهيئة البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى بلاده توجد فيها فرص عديدة للاستثمار.

ورافق رئيس مجلس السيادة في زيارته إلى قطر، وزيرة الخارجية مريم الصادق ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ووزير المالية جبريل إبراهيم.

وسيلتقي الوزراء نظرائهم من الجانب القطري في لقاءات ثنائية خلال الزيارة التي سختتم بجلسة مباحثات رسمية بين البرهان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.



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