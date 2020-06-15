البرهان يطالب حكام الولايات بتفعيل عمل لجان إزالة التمكين

الخرطوم 15 يونيو 2020 – طالب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حكام الولايات تفعيل عمل لجان التفكيك وإزالة التمكين بولاياتهم، وذلك في لقاء جمعه بهم.

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

ومنحت لجنة التفكيك وإزالة التمكين، وهي لجنة معنية بتفكيك الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنظام الرئيس المعزول عمر البشبر؛ صلاحياتها لحُكام الولايات لرفع توصيات إليها عن المخالفات التي ارتكبها النظام السابق طوال ثلاثين عامًا.

ويشتكى سُكان الولايات من استمرار حُكم قادة النظام السابق فيها، حيث تسببوا باستمرار الأضرار الاقتصادية والأمنية، نظرًا لعدم امتلاك الحكام العسكريون المكلفون بإداراتها صلاحيات واسعة.

وقال حاكم ولاية نهر النيل المكلف، اللواء عبد المحمود حماد حسين، في تصريح صحفي، الاثنين: "أوصى رئيس المجلس السيادي، حكام الولايات بضرورة مواصلة العمل في إزالة التمكين وتفكيك كل المجموعات التي تعمل خارج الاطر المعروفة بالولايات، كما دعا لأحكام التنسيق بين المركز والولايات".

وأشار إلى أن حكام الولايات أطلعوا البرهان على مجمل الأوضاع بالولايات خاصة الجوانب المتعلقة بمعاش المواطنين وقضاياهم وهمومهم الملحة.

وأضاف: "أنهم أطلعوا البرهان أيضًا على أنشطة الولاة بالخرطوم خلال الأيام الماضية، والتي كان أبرزها اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، بإضافة إلى اجتماع المجلس القومي للدفاع المدني".

وأفاد بأن البرهان أوصى الحكام بالاستمرار في العمل المشترك ووحدة الصف والعمل على قلب رجل واحد، كما دعا إلى التكاتف بين كل المكونات في المركز والولايات وترتيب أوضاع الناس ومعاشهم والعمل برؤية واضحة وشفافة في معالجة الهموم والقضايا التي تهم المواطنين .

وتابع متحدثًا باسم الحكام: "أكدنا له العمل بروح التعاون والتنسيق بين كل مكونات الحكومة في إطار كلي"، وذلك التوافق على ضرورة أحكام التنسيق والمحافظة على التواصل المستمر بين المركز والولايات.