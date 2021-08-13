البرهان يطلب تعاون تركيا في مجال الصناعات الدفاعية

البرهان ونائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية ـ 13 أغسطس 2021

الخرطوم 13 أغسطس 2021 ـ قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إن السودان يتطلع الى الحصول على قدر كبير من التقانة التركية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشاد البرهان لدى زيارته رئاسة الصناعات الدفاعية التركية برفقة نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، الجمعة، بالتطور التكنولوجي الكبير الذي بلغته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية ما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال إقليميا ودوليا.

وأشار الى الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه تركيا للسودان خاصة خلال فترات الحصار.

وتلقى تنويرا شاملا حول طبيعة عمل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية وأهدافها والمعدات والأسلحة التي تنتجها وحجم التعاون القائم بينها ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية.

من جانبه أكد نائب الرئيس التركي استعداد بلاده للتعاون مع السودان في مجال الصناعات الدفاعية وخاصة في مجال التمويل وإزالة كافة العقبات التي تواجهه.

ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم يس ومدير المخابرات العامة الفريق جمال الدين عبد المجيد ومدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية الفريق أول ميرغني إدريس ومدير مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل مدير.