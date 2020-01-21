البرهان يعتزم زيارة الكويت لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث فرص الاستثمار

- عبد الفتاح البرهان
الخرطوم 21 يناير 2010 - يعتزم رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، زيارة الكويت، لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وأعلن السفير الكويتي بالخرطوم، بسام محمد القبندي، في تصريحات صحفية، عقب لقائه البرهان، "حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
وأوضح أن "اللقاء تناول ترتيبات زيارة رئيس مجلس السيادة، إلى الكويت في القريب العاجل، والتي سيتم تحديدها عبر القنوات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن "اللقاء تطرق للاستثمارات الكويتية ودور الصندوق الكويتي للتنمية في السودان، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل دفع علاقات البلدين إلى الأمام في كافة المجالات".
وتم الإعلان قبل أيام عن اعتزام الكويت استضافة مؤتمر للمانحين خاص بالسودان لكن لم يتم تحديد موعد قاطع بشأنه.
يشار أن الكويت تستثمر ما قيمته 13 مليار دولار في السودان، موزعة على قطاعات الاتصالات، والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية، والمصارف، والعقارات، وفقا لبيانات سودانية رسمية.
- عبد الفتاح البرهان
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