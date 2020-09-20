البرهان يعد بتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

- وفد مقدمة الجبهة الثورية لاقى استقبالات واسعة في الخرطوم
الخرطوم 20 سبتمبر 2020 – وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتنفيذ اتفاق السلام المنتظر توقيعه بين الحكومة والجبهة الثورية الشهر المقبل.
ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية على اتفاق سلام بالأحرف الأولي في 31 أغسطس الفائت، وينتظر أن يجرى التوقيع النهائي في 3 أكتوبر المقبل، بحسب حكومة جنوب السودان التي توسطت بين الطرفين.
واستقبل البرهان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفد مقدمة الجبهة الثورية القادم من جوبا للتبشير بالسلام الشامل في البلاد.
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية-شمال، رئيس الوفد، ياسر عرمان، في تصريحات صحفية، إن البرهان التزم خلال اللقاء بتنفيذ الاتفاقية.
وأوضح أن اللقاء ناقش تنفيذ اتفاقية السلام وإمكانية تمليكها للمواطنين لكونها نقطة تحول نوعية لاستكمال الفترة الانتقالية.
لافتا إلى أن الاتفاقية تعتبر البداية الحقيقية لحوار مع كافة مكونات التغيير والاتفاق على الشراكة التي تخدم مصالح البلاد.
وأشار عرمان إلى أن الاتفاقية جاءت لإزالة التهميش والاحتقان والغبن الاجتماعي.
ونبه إلى أن اتفاقية شرق السودان ستستكمل بعقد مؤتمر لكافة مكونات شرق السودان تجاه كل ما يوحدهم، وأن خطوات السلام ستمضي بشراكة الجميع من النساء والشباب وقوى التغيير والقوات النظامية لتحقيق السلام الشامل لشعب السودان.
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