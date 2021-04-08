البرهان يقول إن السودان يحتاج إلى قطر في مرحلة البناء

البرهان اجتمع بأمير قطر في الدوحة.. الخميس 8 أبريل 2021

الدوحة 8 أبريل 2021 - عقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأمير قطر تميم بن حمد، الخميس، جلسة مباحثات رسمية بالدوحة؛ حضرها مسؤولين من البلدين.

وقال البرهان، إن السودان يمر في الوقت الراهن بمرحلة البناء في جميع النواحي خاصة "البناء الاقتصادي".

وأضاف: " الاستمرار في هذا البناء والعبور إلى آفاق الاستقرار يحتاج إلى دعم ووقفة الاصدقاء الذين تأتي قطر في مقدمتهم".

ووصل البرهان إلى الدوحة لأربعاء في زيارة رسمية على رأس وفد ضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية.

وتناولت المباحثات الرسمية، وفقًا لإعلام مجلس السيادة، مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال البرهان إن بلاده حريصة على "تقوية وتعزيز العلاقات مع قطر في المجالات كافة".

من جانبه، رحب أمير قطر بزيارة البرهان لبلاده، وعبّر عن سعادته بمستوى العلاقات بين القطرين.

وأكد تميم على أن "قطر تقف مع السودان في كل الظروف وأن مواقفها تجاهه لا ترجو من ورائها مقابل".

وتابع: "رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ستظل الدوحة تقف مع الخرطوم وتدعمها في كل المجالات، كما أن أبوابها ستظل مفتوحة للسودانيين".

وقبيل المباحثات الرسمية، عقد البرهان بمقر أقامته لقاءا مع رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة، حضره وزيري الخارجية والدفاع.

ودعا البرهان قطر إلى مواصلة دعمها لبلاده من خلال المشاركة في مؤتمر باريس المقرر عقده مايو المقبل والمخصص لدعم الاستثمار في السودان.

وقال خليفة أن حكومته بصدد إرسال وفد إلى السودان لدراسة المشاريع الاستثمارية المقرر أن تعمل فيها قطر.

ونادي رئيس الوزراء القطري بتسريع تكوين اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.