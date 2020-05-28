مكتب (البرهان) ينفى إصابته بـ(كورونا) وتسجيل 200 حالة جديدة

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 28 مايو 2020 – نفي مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني، إصابة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفايروس كورونا، في وقت سُجلت السُلطات الصحية 200 إصابة جديدة بالجائحة، إضافة إلى 11 وفاة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدات عن إصابة رئيس مجلس السيادة بالفايروس المستجد.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفايروس المستجد في السودان مُنذ بدء الوباء إلى 4346 إصابة، تتضمن 195 حالة وفاة مقابل تعافي 749 من الوباء.

وقال بيان، صادر عن مكتب رئيس مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "الخبر الذي تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي عن إصابة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بفايروس كورونا عار عن الصحة تماما".

وأشار إلى أن البرهان يتمتع بصحة جيدة، وهو متواجد حاليًا بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل وسيعود إلى الخرطوم بنهاية عطلة عيد الفطر، الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، عن تسجيل 200 حالة جديدة بفايروس، إضافة إلى 11 حالة وفاة و161 حالة تعافي.

وأشارت إلى أن الخرطوم سجلت 145 حالة ضمن الحالات الجديدة، و16 حالة في القضارف، و7 حالات في كل الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، و4 حالات في كل من غرب دارفور وشمال دارفور، و3 حالات في كل شرق دارفور وشمال كردفان، أما ولايات جنوب دارفور ووسط دارفور وغرب كردفان ونهر النيل فقد كل سجلت كل منها حالة واحدة.