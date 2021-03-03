البرهان ينهي زيارة خاطفة لأوغندا ويجري محادثات مع (الحلو) في جوبا

الخرطوم 3 مارس 2021 – اتفق السودان وأوغندا، الأربعاء، على عقد قمة للدول المطلة على النيل لمناقشة كيفية الاستفادة من النهر، وذلك في محادثات أجراها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع الرئيس يوري موسفيني.

عبد الفتاح البرهان

وعقد البرهان وموسيفني، وفقًا لإعلام مجلس السيادة، مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي بمدينة عتبي، تطرقت إلى سبل ترقية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان بأوغندا، مجاهد عبد الرحمن/ في تصريح صحفي: "إن الجانبين اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة سيدعو لها الرئيس اليوغندي يوري موسيفني خلال العام الجاري لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل".

وأشار إلى أن إن جلسة المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما إن البرهان استعرض جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية بالسودان.

وفور انتهاء زيارته إلى أوغندا التي امتدت لبضع ساعات، توجه رئيس مجلس السيادة إلى جنوب السودان. وأجرى محادثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت كما اجتمع الى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة عبد العزيز الحلو.

وقالت الحركة الشعبية في تصريح مقتضب على لسان سكرتيرها العام عمار اموم إن البرهان والحلو اجتمعا في مطار جوبا "في إطار مساعي فك الجمود وتحريك العملية التفاوضية المُتعثِّرة بين الطرفين".

وأفاد امون أن الاجتماع تم بناء على طلب البرهان لكنه لم يخض في أي تفاصيل اضافية,