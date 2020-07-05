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البشير يرفض التجاوب مع محققي النيابة حول إعدام 28 ضابطاً

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البشير أثناء جلسة النطق بالحكم في قضية الثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي .. السبت 14 ديسمبر 2019

الخرطوم 5 يوليو 2020 – مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الأحد أمام نيابة مختصة بالتحقيق في إعدام 28 ضابطاً، جرى إعدامهم في أبريل 1991.

ووصل البشير إلى مقر النيابة التي تتخذ من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مقراً، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت قوات شرطية وعسكرية كل الطرق المؤدية إلى المقر.

وقالت مصادر عدلية، لـ "سودان تربيون"، الأحد: "إن الرئيس المعزول عمر البشير مثَّل أمام النيابة التي تحقق في إعدام 28 ضابطا، لكنه رفض التجاوب معها".

ويشير رجال قانون إلى أن صمت البشير يمكن أن يذكر أن في محضر التحقيق الذي سيحال إلى المحكمة، على أن ينظر القضاة إلى الأدلة التي حشدتها النيابة لتعزيز الاتهام.

وتتهم النيابة العامة البشير بالمسئولية عن إعدام 28 ضابط دون محاكمات في أبريل 1991، بعد قيامهم بانقلاب عسكري فاشل بمسمى حركة الخلاص الوطني.

وتحدث النائب العام تاج الحبر، في وقت سابق، عن قرب اكتمال التحقيق في قضية إعدام الضباط دون أن يُكشف مكان قبرهم لأسرهم، لكن لجنة شكلها الجيش بعد عزل البشير توصلت في 18 مايو الفائت، إلى مكان يحتمل إنه قبروا فيه.

وقال الجيش السوداني في 18 مايو إن الضباط الذين أعدموا إضافة إلى اثنان من ضباط الصف، سيتعاملون معاملة الشهداء، كما تم ترقية البعض لرتبتين والبعض لثلاث رتب وسيمنحون معاشات منذ العام 1990 بجانب سيارة وقطعة أرض لكل أسرة.

وأدين البشير بتهم فساد مالي في ديسمبر الماضي لكن المحكمة قررت احالته لإصلاحية اجتماعية لقضاء عقوبة قدرها عامين بالنظر الى كبر السن حيث يبلغ 76 عاما.



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