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البنك الدولي يتعهد بالمساعدة في تطوير نظم الري بالسودان

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الخرطوم 16 يناير 2020 - وعد البنك الدولي، الخميس، بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان.

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شعار البنك الدولي

وأوضحت وزارة الري والموارد المائية تلقته "سودان تربيون"، أن البنك الدولي أعلن إرسال فريق عمل مشترك ومتعدد التخصصات، لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري، وتحديد المعالجات اللازمة".

وزار وزير الري السوداني، ياسر عباس، على هامش مشاركته في مباحثات سد النهضة الأثيوبي في واشنطن، بحسب البيان مقر البنك الدولي (إدارة قطاع المياه)، والتقى بكل من كبير موظفي البنك الدولي، إيريك فيرنانديز، المعني باستخدام التقانة والأساليب المبتكرة في تطوير الزراعة والري، وماريا أنجيليكا، المعنية بإدارة الممارسات (قارة إفريقيا)، كلا على حده.

ورحب إيريك وماريا بالوزير السوداني، وأعربا عن استعدادهما لتقديم المساعدات الفنية التي يحتاجها السودان في تطوير نظم الري، وأي مساعدات فنية أخرى تحتاجها وزارة الري.

واستعرض الوزير آداء وزارته بإداراتها المختلفة، وأشار إلى الجوانب التي تحتاج وزارته فيها إلى دعم فني، كتطوير نظم الري بما يحقق ترشيد استخدام المياه مع زيادة المساحات المروية وبالتالي زيادة الإنتاجية.

كما تطرق الوزير، إلى التدريب ورفع قدرات الكوادر بوزارة الري.

من ناحيتها قدمت مارينا، شرحا حول سبل دعم وزارة الري، وتم التوافق على إرسال فريق عمل مشترك ومتعدد التخصصات إلى السودان لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية للوزارة وتحديد المعالجات اللازمة.

وأكدت إمكانية أن يقوم الفريق بتنظيم زيارات راتبة لوزارة الري، للإشراف على تنفيذ المعالجات ذات الصلة.

من جانبه قدم إيريك، شرحا حول كيفية استخدام الهواتف العادية لمتابعة ظروف الطقس وتحديد زمان الزراعة والري ونوع المحصول.

وأشار إلى أن التقانة تتميز بسهولة استخدامها وقلة تكاليفها، وأعلن استعداد البنك لإدخالها إلى السودان.



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