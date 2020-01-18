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البنك المركزي السوداني يؤكد توفر السيولة بلا سقف للسحب

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الخرطوم 18 يناير 2020 – أعلن البنك المركزي السوداني توفير احتياجات المصارف من الأوراق النقدية بشكل راتب دون أي قيود على كمية السحب للعملاء.

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وراجت أنباء خلال اليومين الماضيين حول وضع المصارف سقفا للسحب النقدي للعملاء بنحو أعاد للأذهان أزمة السيولة التي لازمت المصارف لأشهر طويلة خلال العام الماضي.

ورفع البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تقييد سحب عملاء البنوك بمبلغ ألفين جنيه في اليوم الواحد، بعد أن أعلن رئيس الوزراء نهاية العام المنصرم انتهاء أزمة السيولة.

وقال البنك المركزي، في بيان تلقته "سودان تربيون"، السبت، إن موقف الأوراق النقدية بالجهاز المصرفي ممتازة ولا تواجه أي مشاكل وأن عمليات السحب والإيداع تسير بصورة طبيعية دون تدخل من البنك.

وأشار البيان إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية، التي فرضت في وقت سابق من العام المنصرم، للسقف الشهري للسحب عبر بطاقات الصراف الآلي.

وأدت أزمة السيولة وفرض سحب مبالغ محددة، ضمن أسباب أخرى، إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير (1989 – 2019).

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية لم تفلح الحكومة الانتقالية في التخفيف من حدتها، رغم إيداع حكومتي السعودية والإمارات نحو ملياري دولار في البنك المركزي السوداني.



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