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البنك المركزي القطري يعد بفتح قنوات للمراسلة مع المصارف السودانية

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الخرطوم ٤فبراير 2020- أبدى البنك المركزي القطري استعداده للتعاون مع السودان وفتح قنوات للمراسلة مع المصارف السودانية بينما كشفت مؤسسة "صلتك" القطرية عن مبادرة لدعم التمكين الاقتصادي لأكثر من ألف شاب سوداني.

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

والتقى محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم بنظيره القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في الدوحة وبحثا سويا تذليل العقبات التي تواجه المراسلة المصرفية بين البلدين.

وأكد محافظ البنك المركزي القطري استعدادهم والمصارف القطرية للتعاون مع السودان، ووعد بفتح قنوات للمراسلة المصرفية مع المصارف السودانية.

وفى سياق متصل تقدمت مؤسسة "صلتك" القطرية بمبادرة لضمان تمويل الشباب عبر البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وذلك لضمان تمويل أكثر من 2 مليون شاب ابتداءً من العام الحالي ولمدة ثلاثة سنوات بشراكة مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بإشراف بنك السودان المركزي عبر وحدة التمويل الأصغر.

وأثنى محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم على الشراكة بين المؤسسة ومصرف الادخار للتنمية الاجتماعية.

والتقى عبد الرحيم لدى زيارته لدولة قطر بجانب المحافظ المركزي لدولة قطر الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك وبحث تطوير الشراكات وضمانات التمويل لمؤسسات وشركات التمويل الاصغر والمصارف بالسودان.

ودعا عبد الرحيم المؤسسة إلى زيادة دعمها لمشاريع الشباب بالسودان في المستقبل لتشمل الشراكة مع كافة المصارف والمؤسسات العاملة بالسودان، مما يعزز مقدرة البنوك والمؤسسات على تمويل الشباب وتعزيز موقف البنوك بالنقد الأجنبي عبر ضمانات المؤسسة بالعملات الحرة.



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