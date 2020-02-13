(البوندستاج) يرفع الحظر المفروض على السودان

برلين 13 فبراير 2020 – قرر البرلماني الألماني (البوندستاج) الخميس، رفع الحظر الذي تفرضه ألمانيا على السودان، عشية لقاء يجمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمستشارة أنجيلا ميركل ببرلين.

البرلمان الألماني

ويلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي وصل إلى برلين مساء الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، ويتوقع أن يناقشا السبل الكفيلة بتحسين العلاقات بين البلدين قبل أن يشارك حمدوك في قمة الأمن بميونخ.

وصوت البرلمان الألماني، الخميس، لصالح مشروع قرار مقدم من الائتلاف الحاكم -حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والشعب الاشتراكي، يقضى برفع الحظر المفروض من ألمانيا على السودان وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التنمية.

وتضمن مشروع القرار استئناف التعاون الإنمائي مع السودان وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والتقني لتطوير البنية التحتية والحكم الرشيد بهدف تحسين اداء الحكومة السودانية.

ورفض البرلمان الألماني مقترح مقدم من أحزاب اليسار بعدم التعاون العسكري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهما شريكان في الحكومة الانتقالية، التي توصلا إليهما عبر اتفاق سياسي مع قوى الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي، الذي نجح في الإحاطة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019)، بعد انحياز قادة الجيش للثورة.

ومن شأن ذلك أن تقوم ألمانيا بدعم أهداف الحكومة الانتقالية الرامية إلى بناء قدرات مؤسسات الدولة وسيادة القانون والإصلاح الدستوري وبناء الأحزاب والمجتمع، للوصول إلى انتقال ديمقراطي سلس، بعد انتهاء أجل الحكومة الانتقالية في 2020، بقيام انتخابات عامة في البلاد.

وحظر البرلمان البرلماني في 14 يونيو 1989، قيام الحكومة بأي تعامل شامل مع السودان قبل استعادة السلام في كامل البلاد واتخاذ الأخير إجراءات فعالة في مجال احترام حقوق الإنسان.

واستثني الحظر مشروعات التعاون الفني والشخصي المؤثرة مباشرة على الشعب، حيث قدمت ألمانيا دعم لمشروعات النازحين بولايات دارفور وكسلا، وهي مشاريع يمكنها الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوربا.

وتأمل ألمانيا تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بعد زيارة وزير خارجيتها إلى الخرطوم في سبتمبر الفائت، ولقاءه بعدد مع المسئولين في مقدمتهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وصل إلى ألمانيا مساء اليوم بدعوة رسمية.

كما زار وزير التعاون الألماني الخرطوم الأسبو الماضي، بينما سيصل الرئيس الألماني نهاية هذا الشهر السودان لاجراء محادثات مع قادة الحكومة الانتقالية.