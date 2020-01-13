(التجمع الاتحادي) في السودان يرتب لمؤتمر عام خلال 8 أشهر

الخرطوم 13 يناير 2020 - قال المتحدث الرسمي باسم التجمع الاتحادي ، جعفر حسن عثمان، إن الحزب بدأ عقد مؤتمرات قاعدية في عدد من الولايات، تمهيدًا لقيام المؤتمر العام خلال ثمانية أشهر.

التجمع الاتحادي دشن عدد من المقار في ولايات مختلفة

وتكون التجمع بنهاية يناير 2018، بعد أن تجمعت تحت مظلته كيانات اتحادية هي الوطني الاتحادي الموحد، الحزب الاتحادي الديمقراطي العهد الثاني، الوطني الاتحادي، الاتحادي الموحد، الحركة الاتحادية، الاتحاديين الأحرار، والتيار الحر.

وقال عثمان، لـ "سودان تربيون"، الاثنين، إن المؤتمرات القاعدية للحزب انتظمت في عدة ولايات بينها الشمالية ونهر النيل وكسلا والجزيرة، في وقت يجري العمل لانطلاق العمل القاعدي في ولاية الخرطوم، تمهيدًا لقيام المؤتمر العام خلال ثمانية أشهر.

وأشار إلى الحزب بدأ فتح دُور له في بعض الولايات، وينتظر إكمال افتتاح المزيد في مواقع أخرى بما فيها المتأثرة بالحرب.

وأضاف عثمان: "نرتب ليكون الحزب موجود في كل بقاع السودان".

وكشف عثمان عن انضمام كيانات اتحادية إلى التجمع بإعداد كبيرة، فضلًا عن آخرين لا علاقة لهم بالاتحاديين، بسبب دعمه للثورة إضافة لـ "أن التجمع لبي طموحهم".

وأكد عدم وجود أيّ معيقات تعترض المؤتمرات القاعدية، نسبة إلى ميزات في الحزب بينها" أنه غير متهم عند السودانيين وليس لديه وصمة عار"، مردفا " لا نزال نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لإنهاء السيولة التنظيمية"، طبقًا لتعبيره.

وفوض بيان تأسيس التجمع المكتب التنفيذي بإدارة الشأن السياسي في السودان والترتيب لعقد مؤتمر عام.

وتعاني معظم القوى السياسية في البلاد، من عدم القدرة على عقد المؤتمرات العامة بحجة عدم توفير التمويل وانعدام الحريات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019).