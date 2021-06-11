التجمع الاتحادي يواصل حراكه بالولايات استعدادا للمؤتمر العام

المؤتمر العام للتجمع الاتحادي بولاية جنوب دارفور ـ الجمعة 11 يونيو 2021

الخرطوم 11 يونيو 2021 ـ عقد حزب التجمع الاتحادي مؤتمره العام بولاية جنوب دارفور، في مدينة نيالا، الجمعة، وسط حضور من مختلف الفئات والقطاعات.

وأنهى التجمع الاتحادي الأسبوع الفائت عقد مؤتمراته العامة بولايتي الشمالية وسنار، تمهيدا لعقد مؤتمره العام واستعدادا للانتخابات.

وقال ممثل اللجنة العليا للمؤتمرات ومسؤول الولايات مخلص أحمد، إن المؤتمر يأتي تتويجا لنضالات التجمع الاتحادي بكل فئاته وقطاعاته ويمثل انطلاقة حقيقية لبناء حزب الحركة الوطنية.

وأكد أن "التجمع الاتحادي هو الوطن مصغرا وأن الوطن مكبرا هو الحزب. إن الاتحادي ظل معبرا عن الوطن في كل آماله وأحلامه وطموحاته في فترات الصحو الديمقراطي ومنقذا له من كبواته من البرك الشمولية".

من جانبه قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالولاية، الصادق محمد مختار، إن المؤتمر يأتي في إطار إكمال مؤتمرات الحزب بولايات السودان المختلفة وصولاً للمؤتمر العام للحزب.

وشدد مختار على أن التجمع الاتحادي في طريقه إلى بناء حزب قوي يواكب المرحلة ويلبي أشواق جماهيره المتعطشة للتغيير على مستوى الحزب والوطن مناشداً كافة الاتحاديين بالاصطفاف لاعادة بناء حزب الوسط.

وجدد انحياز حزبه للعملية السلمية بدارفور ومعالجة قضايا النازحين وتنفيذ بنود اتفاقية سلام جوبا مؤكداً تسخير كافة امكانات الحزب لترسيخ السلام والاستقرار في الإقليم.

ويختتم التجمع الاتحادي مؤتمره بولاية جنوب دارفور غدا السبت، ويعقد ندوة سياسية بمدينة نيالا يتحدث فيها القيادي بالتجمع الاتحادي محمد عبد الحكم وأزهري حاج مضوي والصادق مختار.