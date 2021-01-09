التحالف الحاكم في السودان يتمسك بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء

الخرطوم 9 يناير 2021- أبدت اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيير التحالف الحاكم في السودان تمسكها بإلغاء الزيادة الكبيرة التي تم تطبيقها على أسعار الكهرباء.
- سد مروي في شمال السودان ينتج حوالي 1250 ميغاواط من الكهرباء
ورفعت الحكومة الانتقالية اسعار الكهرباء بنسبة بأكثر من حوالي 500% مع بداية العام الجديد.
وقال عضو فى اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله لـ “سودان تربيون" السبت " إنهم متمسكون بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء بالعمل على توفير بدائل بالتمويل.
وأدى رفع أسعار الكهرباء لمضاعفة تكلفة النفقات الشهرية للكهرباء للأسر متوسطة الاستهلاك إلى خمسة أضعاف من 30 الي 180جنيه لشراء مئتي متر من الكهرباء.
وشدد خلف الله على هيكلة قطاع الكهرباء لتجاوز تأثيراته في رفع التكلفة وتراجع الجوانب الفنية والصيانة بتصور يقدم للمالية او رئيس الوزراء لتجنب اثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأطلق أصحاب المصانع تحذيرات جدية من حدوث زيادات كبيرة في اسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 20-25 % بسبب الزيادة الأخيرة في اسعار الكهرباء إلى جانب الوقود وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقال رئيس غرفة المواد الغذائية السابق باتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس لـ “سودان تربيون" إن الزيادة في أسعار الكهرباء تؤثر على تكلفة الإنتاج خاصة َوان الكهرباء تمثل 10 % من تكلفة ا لا نتاج.
وشدد على أهمية استقرار سعر الصرف إلى جانب انخفاض تكلفة الإنتاج لضمان وجود اسعار مناسبة للمستهلك.
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