(التحرير والعدالة): البلاغات ضد التجاني سيسي (كيدية)

الخرطوم 10 أغسطس 2020 -وصف حزب التحرير والعدالة، الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد رئيسه التيجاني سيسي، بأنها كيد وافتراء قصد به (التشفي والابتزاز).

التجاني سيسي الرئيس السابق للسطلة الإقليمية لدارفور

وأطلقت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، الأحد، سراح سيسي بعد أن أوقفته أن أوقفته الأربعاء الماضي، واخضعته للتحقيق بشأن اتهامات تتعلق بالتصرف في أصول السُلطة الإقليمية لدارفور بعد حلها.

وقال المتحدث باسم الحزب، أحمد فضل عبد الله، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "الإجراءات القانونية المقيدة ضد السيسي محض كيد وافتراء قصد به التشفي والابتزاز واشان السمعة واغتيال الشخصية".

وتابع " ثبت بالوثائق والادلة الدامغة بان حصر اصول السلطة الاقليمية تم في يونيو ٢٠١٦، وتم التصرف فيها على يد لجنة كونتها رئاسة الجمهورية وقتئذ بعيد قرار حل السلطة الاقليمية في سبتمبر ٢٠١٦ ولم يكن سيسي طرفا في ذلك".

وقال فضل إن رئاسة الجمهورية ملكت سيارات للعاملين في السُلطة الإقليمية وفق القانون، بينما رئيس السلطة كان الوحيد الذي لم يملك سيارة من الرئاسة برغم صدور قرار رئاسي بتسوية حقوقه.

ونشط سيسي في الفترة الأخيرة، ضمن قوى سياسية متعددة، لطرح مبادرة (المشروع الوطني)، وهي مبادرة خاصة بتجاوز الصراعات في الساحة السياسية بهدف خلق توافق وطني في قضايا الانتقال والوحدة الاجتماعية.