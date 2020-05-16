التضخم في السودان يصعد الى رقم جنوني متجاوزا الـ 98%

لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا

الخرطوم 16 مايو 2020- قفز معدل التغيير السنوي للتضخم في السودان الى رقم غير مسبوق مسجلا 98.81% لشهر أبريل مقارنة بـ 81.64% خلال مارس الماضي بارتفاع 17.17% عن الشهر السابق.

وعزت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء الصادرة السبت زيادة معدل التضخم لارتفاع أسعار كافةمكونات مجموعة الأغذية والمشروبات،والزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود ومجموعة النقل، لارتفاع أسعار الوقود مقارنة بأسعار شهر أبريل.

كما سجل معدل التضخم في المناطق الحضرية86.71 % لشهر أبريل، بينما كان 66.83 % في مارس 2020 م.

وسجل التضخم في مناطق الريف معدل 107.82% لشهر أبريل، بينما كان 93.36% في مارس المنصرم.

ووصف المحلل المالي والمصرفي د. عبد الرحمن أبو شوره في حديثه لـ "سودان تربيون" السبت ارتفاع معدل التضخم الى هذا الرقم بالخطير ورجح أن النسبة المعلنة أدنى كثيرا مما عليه الحال في السوق متوقعا الا تقل عن 150%.

وأضاف أن أسعار السلع ارتفعت بشكل كبير بسبب قرارات وزارة المالية بزيادة الاجور بنسبة 569% وأن مجرد الإعلان عن زيادة المرتبات يزيد من ارتفاع معدل التضخم.

وقال إن المشكلة تكمن في عجز الموازنة والتي يتم سدادها بزيادة طباعة النقود من بنك السودان المركزي.

وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الشهر المقبل بمستويات أكبر مماهو عليه الحال حاليا.

ويعاني السودان من ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية فيما يتوقع مختصون مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة خاصة مع تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

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